Максим Ликсутов: Расходы, связанные с вынужденным бесплатным проездом на МЦД, лягут на перевозчика

Об этом рассказал газете «Коммерсантъ» глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. В администрации города впервые подробно прокомментировали проблемы, возникшие в первые дни после запуска проекта.

Бесплатный проезд — это ответственность перевозчика Центральной пригородной пассажирской компании, которая отвечала за стабильность работы турникетов. Однако доработкой системы, которая обеспечит корректную работу проездных, теперь занимается столичный метрополитен, рассказал Максим Ликсутов. Он также отметил, что многие проблемы в первые дни были связаны с тем, что несмотря продолжительную информационную кампанию, пассажиры запутались.

Например, две трети людей не садились в привычные для них поезда, полагая, что тарифная сетка и бесплатная пересадка на метро работают только на брендированных надписями «МЦД» составах. Что касается, коротких поездов, то решение о том «Иволги» будут в шести— и семивагонном исполнении принимал перевозчик, исходя из объема пассажиропотока. Вместимость этих поездов почти как у составов старого поколения. На МЦД-2 вагоны добавили, в течение двух недель это произойдет и на МЦД-1.

Особых технических претензий к самим «Иволгам» пока нет. Ликсутов не согласен с тем, что дату запуска проекта следовало перенести — основная инфраструктура была полностью готова, а эффект первого дня был бы в любом случае. В целом, по его словам, пассажирам нравятся «Иволги», а сам проект в мэрии считают очевидно успешным.

До 8 декабря проезд на МЦД будет бесплатным для всех пассажиров. Перепрограммировать карту «Тройка» можно в кассах метро. Там же, а также на сайте московского метро — ознакомиться с тарифами.