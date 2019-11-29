Бесплатный проезд был организован в связи с неисправностью турникетов. Об этом «Коммерсанту» рассказал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. Размер финансовых потерь «Центральная пригородная пассажирская компания» не раскрывает, но, по подсчетам «Коммерсанта», он составит около 300 млн руб.

Ликсутов также добавил, что проблема с турникетами возникла из-за того, что ЦППК недоработал свою систему перекодировки карт «Тройка» в соответствии с тарифами МЦД. Начинается тестирование новой системы — этими доработками управляет уже Московский метрополитен.

Движение по первым Московским центральным диаметрам «Белорусско-Савеловском» от Одинцова до Лобни (МЦД-1) и «Курско-Рижском», соединяющем Нахабино и Подольск (МЦД-2), было запущено 21 ноября. В первые дни сообщалось о проблемах в работе МЦД.