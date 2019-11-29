В Японии умер бывший премьер-министр Ясухиро Накасонэ

Как сообщает японское телевидение, ему был 101 год. Накасонэ возглавлял японский кабинет с 1982 по 1987 гг. и был известен своими тесными связями с Рональдом Рейгаром. Он также был депутатом ключевой нижней палаты парламента Японии на протяжении более полувека.

До своей смерти Накасонэ возглавлял список долгожителей среди действующих или бывших глав государств. Теперь этот неофициальный титул перешел к бывшему премьер-министру Республики Корея 100-летнему Хён Сын Джону, занимавшему премьерский пост с 1992 по 1993.