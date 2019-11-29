Ранее его задержали и обвинили в применении насилия к росгвардейцу. Как рассказал «Эху Москвы» адвокат Суровцева Василий Кушнир, уже была проведена экспертиза, на которой опознали его подзащитного.
Заседание начнется в 10 часов.
Суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения новому фигуранту «московского дела» Сергею Суровцеву
Ранее его задержали и обвинили в применении насилия к росгвардейцу. Как рассказал «Эху Москвы» адвокат Суровцева Василий Кушнир, уже была проведена экспертиза, на которой опознали его подзащитного.