Таможня Владивостока задержала крупную партию препаратов для омоложения, которую пытались ввезти из Южной Кореи

Как сообщает пресс-служба ведомства, 140 кг инъекционных препаратов (так называемых филлеров) были найдены в контейнере с косметической продукцией. При этом у импортера не оказалось документов, которые бы подтверждали их качество и безопасность, а поскольку в состав таких филлеров входит лидокаин, для них необходимы отдельные разрешения. Возбуждено дело административное дело, партия арестована.