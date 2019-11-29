Таможня Владивостока задержала крупную партию препаратов для омоложения, которую пытались ввезти из Южной Кореи

Как сообщает пресс-служба ведомства, 140 кг инъекционных препаратов (так называемых филлеров) были найдены в контейнере с косметической продукцией. При этом у импортера не оказалось документов, которые бы подтверждали их качество и безопасность, а поскольку в состав таких филлеров входит лидокаин, для них необходимы отдельные разрешения. Возбуждено дело административное дело, партия арестована.
2019-11-29T06:46:00+03:00
2019-11-29T06:46:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:46, 29 ноября 2019
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