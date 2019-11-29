Директор по развитию бизнеса АО «ОДК» Коршунов, арестованный в Италии по запросу США, согласился на экстрадицию в РФ

Как сообщил ТАСС адвокат Джан Доменико Кайяцца, запрос об экстрадиции Коршунова поступил в связи с его заочным арестом по делу о мошенничестве. Коршунов был объявлен в международный розыск. Адвокат также рассказал, что во время заседания суда в Риме Коршунов отказался от экстрадиции в США и согласился на экстрадицию на родину.

Сегодня суд должен принять решение о его переводе из-под стражи под домашний арест. В этом случае Коршунов останется в Италии дожидаться окончательного решения об экстрадиции, которое будет принимать глава итальянского Минюста. В США Коршунова обвиняют в промышленном шпионаже.