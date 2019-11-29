NASA приобретет дополнительно два места на «Союзах» для полетов на МКС

Это позволит американским астронавтам работать на станции до сентября 2021 года. Об этом говорится в материалах на сайте американских Госзакупок. В настоящее время контракт между NASA и Роскосмосом предусматривает, что последний американский астронавт Кристофер Кэссиди полетит на МКС на «Союзе МС-16» 9 апреля 2020 года и будет находиться на станции до 22 октября.