NASA приобретет дополнительно два места на «Союзах» для полетов на МКС

Это позволит американским астронавтам работать на станции до сентября 2021 года. Об этом говорится в материалах на сайте американских Госзакупок. В настоящее время контракт между NASA и Роскосмосом предусматривает, что последний американский астронавт Кристофер Кэссиди полетит на МКС на «Союзе МС-16» 9 апреля 2020 года и будет находиться на станции до 22 октября.
2019-11-29T06:15:00+03:00
2019-11-29T06:19:26+03:00
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06:15, 29 ноября 2019
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