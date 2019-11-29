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06:04, 29 ноября 2019

На Кубани бывшего начальника районного отдела полиции нашли мёртвым

Ранее этого человека связывали с бандой Цапков. Тело шестидесятилетнего Владимира Финько нашли в его доме в Краснодаре. На нем были следы насильственной смерти, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Интернет-портал Baza в свою очередь пишет, что бывший полицейский скончался от выстрела в голову из охотничьего карабина «Сайга». При этом, по данным издания, в последние годы он тяжело болел и сам решил свести счеты с жизнью.

Еще в 2010-м году коллеги Финько рассказывали о его связях с преступной группировкой Сергея Цапка в период с 2001-го по 2006-й годы, когда офицер возглавлял отдел полиции по Кущевскому району. Его предшественник на этой должности Павел Корниенко говорил газете «Московский комсомолец», что при Финько банда значительно усилилась. Она известна тем, что за 12 лет своего существования держала в страхе всю станицу и убила 19 человек.

В 2005-м в отношении офицера заводили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями после того, как ректор и студенты одного из местных ВУЗов попросили защитить их от Цапков. Тем не менее, тогда никакой связи Финько с бандитами найти не удалось, и он продолжил службу в полиции. На пенсию он ушел только в 2012-м.
Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства смерти Владимира Финько.



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