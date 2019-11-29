Тверской суд Москвы продолжит слушания в отношении фигуранта «московского дела» Эдуарда Малышевского

Его обвиняют в применении насилия к полицейскому. Следствие считает, что 47-летний Малышевский во время протестной акции 27 июля в центре столицы выдавил ногой окно автозака, а стекло, в свою очередь, задело сотрудника полиции. Изначально подсудимому назначили 13 суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве. Спустя месяц после несогласованного митинга Малышевского задержали и отправили под стражу.

Согласно материалам дела, полицейский почувствовал «физическую боль и головокружение», при этом травм он, как отмечается, никаких не получил. Рапорт о случившемся признанный потерпевшим полицейский написал только через восемь дней.

Сам Малышевский не признает свою вину. Его защита настаивает, что он увидел избиение двух женщин и возмутился этому, после чего стал колотить по стеклу. Полицейских возле автозака, по словам Малышевского, он не видел.

На прошлой неделе Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест Малышевского.