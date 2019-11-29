В России вводят обязательную сертификацию медикаментов

Новый порядок заработал сегодня. Теперь предприятия, которые выпускают лекарства или ввозят их из-за рубежа, обязаны только предоставить данные в Росздравнадзор. Кроме того, федеральные учреждения получат право направлять образцы в лаборатории для оценки качества.

Ожидается, что теперь препараты должны быстрее поступать в продажу в аптеках, сказала заместитель руководителя Росздравнадзора Валентина Косенко.

Теперь качество лекарств будут подтверждать два федеральных учреждения — «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава и «Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения» Росздравнадзора.