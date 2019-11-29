В Северной Корее проведены очередные ракетные испытания.

Как пишет официальная пресса КНДР, испытания проведены на многоцелевой ракетной установке сверхбольшого калибра. Подробностей и технических характеристик ракет не приводится. Ранее военные Южной Кореи сообщили о запуске в КНДР двух ракет неустановленного типа в сторону Японского моря. По данным Минобороны Японии, две баллистические ракеты поднялись на высоту 100 км и пролетели 380 км. Это уже тринадцатый по счету ракетный пуск в КНДР в этом году.