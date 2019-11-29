Дональд Трамп неожиданно прибыл Афганистан.

Он встретился с главой республики Ашрафом Гани и сообщил, что Вашингтон возобновил мирные переговоры с движением «Талибан». По его словам, талибы хотят заключить мирное соглашение. Как пишет The New York Times, Трамп также подтвердил свое намерение сократить американский контингент в Афганистане. В России группировка «Талибан» запрещена.