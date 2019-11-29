Дональд Трамп неожиданно прибыл Афганистан.

Он встретился с главой республики Ашрафом Гани и сообщил, что Вашингтон возобновил мирные переговоры с движением «Талибан». По его словам, талибы хотят заключить мирное соглашение. Как пишет The New York Times, Трамп также подтвердил свое намерение сократить американский контингент в Афганистане. В России группировка «Талибан» запрещена.
2019-11-29T05:08:00+03:00
2019-11-29T05:09:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:08, 29 ноября 2019
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