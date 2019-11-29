Предварительные слушания по делу о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию пройдут сегодня в московском суде.

Крупную партию наркотика обнаружили в 2016 году в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. По уголовному делу проходят четверо фигурантов. Им предъявлено обвинение в контрабанде и незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств.