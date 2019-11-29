Предварительные слушания по делу о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию пройдут сегодня в московском суде.

Крупную партию наркотика обнаружили в 2016 году в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. По уголовному делу проходят четверо фигурантов. Им предъявлено обвинение в контрабанде и незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств.
2019-11-29T05:07:00+03:00
2019-11-29T05:07:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 29 ноября 2019
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