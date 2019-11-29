Суд в Москве сегодня продолжит слушания в отношении фигуранта «московского дела» Эдуарда Малышевского.

Его обвиняют в применении насилия к полицейскому. По версии следствия, 47-летний Малышевский во время протестной акции 27 июля в центре столицы выдавил ногой окно автозака, а стекло, в свою очередь, задело сотрудника полиции. Изначально подсудимому назначили 13 суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве. Спустя месяц после несогласованного митинга Малышевского задержали и отправили под стражу.