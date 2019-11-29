Пожарным в Техасе пока не удается локализовать пожар на химзаводе в Порт-Нечесе.

Об этом сообщает местный телеканал «Фокс-8» со ссылкой на судью округа Джефферсон, который ранее издал указ об эвакуации людей из ближайших городов. По его словам, людям пока рано возвращаться в свои дома. Решение об этом может быть принято сегодня. Между тем, компания-владелец завода постоянно ведет замеры качества воздуха в районе пожара. Пока превышения уровня вредных веществ не отмечено. В среду при взрыве на заводе пострадали три человека. Позже прогремели еще несколько взрывов. Эвакуировано более 60 тыс. жителей из соседних населенных пунктов.
2019-11-29T04:11:00+03:00
2019-11-29T04:12:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:11, 29 ноября 2019
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