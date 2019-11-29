Пожарным в Техасе пока не удается локализовать пожар на химзаводе в Порт-Нечесе.

Об этом сообщает местный телеканал «Фокс-8» со ссылкой на судью округа Джефферсон, который ранее издал указ об эвакуации людей из ближайших городов. По его словам, людям пока рано возвращаться в свои дома. Решение об этом может быть принято сегодня. Между тем, компания-владелец завода постоянно ведет замеры качества воздуха в районе пожара. Пока превышения уровня вредных веществ не отмечено. В среду при взрыве на заводе пострадали три человека. Позже прогремели еще несколько взрывов. Эвакуировано более 60 тыс. жителей из соседних населенных пунктов.