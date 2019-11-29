Новые власти Боливии отменили указ, снимающий ответственность с военных за применение силы во время беспорядков.

Как пишет у себя в Твиттере временный президент Боливии Жанин Аньес, боливийцы решили работать над строительством страны, которая будет жить в демократии и мире. Указ низложенного Эво Моралеса был принят в середине ноября. С начала политического кризиса в Боливии погибли более 20 человек.