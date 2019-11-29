В День победы в России будут заложены девятая и десятая АПЛ проекта «Борей-А».

Как сообщил РИА источник в ВПК, их передача ВМФ России запланирована в 2026 и 2027 годах. Источник отметил, что названий у новых субмарин пока нет. В настоящее время построены и вошли в состав флота уже три «Борея»: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Четвертая подлодка, «Князь Владимир», проходит ходовые испытания.
2019-11-29T04:09:00+03:00
2019-11-29T04:10:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 29 ноября 2019
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