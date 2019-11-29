Защитник музея-заповедника Есенина отсудил 50 тысяч рублей за задержание в 2015 году.

Во время празднования в Константинове 120-летия со дня рождения поэта 77-летнего архитектора Валентина Гаврилова и еще двух активистов задержали на акции против коттеджной застройки в охранной зоне. Иск о моральной компенсации Гаврилов подавал к Минфину МВД и райотделу полиции. Как передает МБХ-медиа, решение о компенсации принял суд в С-Петербурге.