Экс-владелец НПО «Космос» просит следствие выплатить долги по зарплате за счет продажи своего имущества.

Об этом ТАСС сообщил адвокат Руслан Коблев. Андрей Черняков обвиняется в мошенничестве почти на 17 млрд рублей. Своим рабочим он задолжал 200 млн рублей. Защитник отметил, что стоимость арестованного имущества Чернякова превышает задолженность по зарплате. Черняков был объявлен в международный розыск и 2017 году был задержан польскими властями. Недавно он был экстрадирован в Россию.