Это позволит американским астронавтам работать на станции до сентября 2021 года. Об этом говорится в материалах на сайте американских
Госзакупок. В настоящее время контракт между НАСА и Роскосмосом предусматривает, что последний американский астронавт Кристофер Кэссиди полетит на МКС на «Союзе МС-16» 9 апреля 2020 года и будет находиться на станции до 22 октября.
НАСА приобретет дополнительно два места на «Союзах» для полетов на МКС.
Это позволит американским астронавтам работать на станции до сентября 2021 года. Об этом говорится в материалах на сайте американских