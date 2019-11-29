В Абу-Даби стартует программа заключительного этапа ЧМ по автогонкам «Формулы-1».

Сегодня пройдут свободные заезды, завтра – квалификация, сама гонка состоится в воскресение. Основная борьба в чемпионате уже завершена — британец Льюис Хэмилтон в шестой раз в карьере выиграл титул, а «Мерседес» в шестой раз стал обладателем Кубка конструкторов. Главная особенность Гран-при Абу-Даби заключается в том, что гонка проходит во время смены дня и ночи. Пилоты стартуют в светлое время суток, а финишируют уже при искусственном освещении.