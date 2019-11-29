Нормы орнитологической безопасности в России не соответствуют международным рекомендациям.

Это следует из доклада главного специалиста департамента управления безопасностью полетов «Аэрофлота» Игоря Нельга. Он предлагает создать при поддержке Минтранса и Росавиации спецкомпанию для предоставления соответствующих услуг, связанных с использованием ловчих птиц и собак на проблемные сезоны.