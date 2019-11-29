Нормы орнитологической безопасности в России не соответствуют международным рекомендациям.

Это следует из доклада главного специалиста департамента управления безопасностью полетов «Аэрофлота» Игоря Нельга. Он предлагает создать при поддержке Минтранса и Росавиации спецкомпанию для предоставления соответствующих услуг, связанных с использованием ловчих птиц и собак на проблемные сезоны.
2019-11-29T03:09:00+03:00
2019-11-29T03:10:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 29 ноября 2019
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