Мэрия Москвы согласовала пикет 30 ноября на Лубянской площади в День памяти жертв голодомора в России.

Об этом «МБХ медиа» сообщил пресс-секретарь партии ПАРНАС Даниил Зубов. Мероприятие пройдёт с 16.00 до 17.00 с участием 30 человек. Соорганизатором акции выступило движение «Декоммунизация». Жертвами искусственно созданного голода в результате насильственной коллективизации стали около 7 млн человек.
2019-11-29T03:07:00+03:00
2019-11-29T03:08:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 29 ноября 2019
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