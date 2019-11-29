Мэрия Москвы согласовала пикет 30 ноября на Лубянской площади в День памяти жертв голодомора в России.

Об этом «МБХ медиа» сообщил пресс-секретарь партии ПАРНАС Даниил Зубов. Мероприятие пройдёт с 16.00 до 17.00 с участием 30 человек. Соорганизатором акции выступило движение «Декоммунизация». Жертвами искусственно созданного голода в результате насильственной коллективизации стали около 7 млн человек.