Концепция реконструкции киноцентра «Соловей» на Красной Пресне, разработанная в 2017 году, устарела.

Об этом РИА заявил представитель Москомархитектуры. В ведомстве РБК сообщили, что намерены возобновить переговоры с девелопером о пересмотре проекта. На месте киноцентра «Соловей» собираются возвести 21-этажное жилое здание с культурно-досуговым комплексом. Снос киноцентра вызвал большой общественный резонанс. Планируется, что он закроется 2 декабря.