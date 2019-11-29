Концепция реконструкции киноцентра «Соловей» на Красной Пресне, разработанная в 2017 году, устарела.

Об этом РИА заявил представитель Москомархитектуры. В ведомстве РБК сообщили, что намерены возобновить переговоры с девелопером о пересмотре проекта. На месте киноцентра «Соловей» собираются возвести 21-этажное жилое здание с культурно-досуговым комплексом. Снос киноцентра вызвал большой общественный резонанс. Планируется, что он закроется 2 декабря.
2019-11-29T03:06:00+03:00
2019-11-29T03:07:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 29 ноября 2019
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