В ГД внесен законопроект о переносе одного из выходных дней календарного года на 31 декабря.

При этом общее количество нерабочих праздничных дней, обозначенное в Кодексе, сохранится. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко уже заявила, что поддержит инициативу, если Госдума примет соответсвующее решение. Между тем, в Минтруде напомнили, что правительство принимает решение о переносе выходных дней на предстоящий год заранее, поэтому сейчас сделать 31 декабря нерабочим для всех невозможно.
2019-11-29T03:05:00+03:00
2019-11-29T03:06:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 29 ноября 2019
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