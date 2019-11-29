В ГД внесен законопроект о переносе одного из выходных дней календарного года на 31 декабря.

При этом общее количество нерабочих праздничных дней, обозначенное в Кодексе, сохранится. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко уже заявила, что поддержит инициативу, если Госдума примет соответсвующее решение. Между тем, в Минтруде напомнили, что правительство принимает решение о переносе выходных дней на предстоящий год заранее, поэтому сейчас сделать 31 декабря нерабочим для всех невозможно.