Новому фигуранту «московского дела» Сергею Суровцеву предъявили обвинение.

Ему вменяют применение насилия в отношении представителя власти. Об этом «МБХ медиа» сообщил адвокат Василий Кушнир. При этом, по его словам, следователи не показали ему видеозапись с действиями Суровцева. Ожидается, что сегодня суд вынесет решение о мере пресечения. По версии следствия, во время массовой акции 27 июля Суровцев «поднял секцию металлического ограждения и нанес ею удар бойцу Росгвардии», пытался блокировать передвижение других правоохранителей и скрылся в толпе протестующих.