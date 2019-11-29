Новому фигуранту «московского дела» Сергею Суровцеву предъявили обвинение.

Ему вменяют применение насилия в отношении представителя власти. Об этом «МБХ медиа» сообщил адвокат Василий Кушнир. При этом, по его словам, следователи не показали ему видеозапись с действиями Суровцева. Ожидается, что сегодня суд вынесет решение о мере пресечения. По версии следствия, во время массовой акции 27 июля Суровцев «поднял секцию металлического ограждения и нанес ею удар бойцу Росгвардии», пытался блокировать передвижение других правоохранителей и скрылся в толпе протестующих.
2019-11-29T03:04:00+03:00
2019-11-29T03:05:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 29 ноября 2019
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