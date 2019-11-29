Двадцать один россиянин остается в больнице после ДТП в Доминикане.

Как сообщили РИА в организовавшем их поездку на Карибы туроператоре Anex Tour, девять из них в находятся в отделении интенсивной терапии. Во вторник автобус с российскими туристами по дороге в аэропорт столкнулся с грузовиком и опрокинулся. В салоне находились 39 туристов, два гида и водитель автобуса. Погибших нет. Семь попавших в ДТП россиян улетели на родину в тот же день.