Двадцать один россиянин остается в больнице после ДТП в Доминикане.

Как сообщили РИА в организовавшем их поездку на Карибы туроператоре Anex Tour, девять из них в находятся в отделении интенсивной терапии. Во вторник автобус с российскими туристами по дороге в аэропорт столкнулся с грузовиком и опрокинулся. В салоне находились 39 туристов, два гида и водитель автобуса. Погибших нет. Семь попавших в ДТП россиян улетели на родину в тот же день.
2019-11-29T02:13:00+03:00
2019-11-29T03:04:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:13, 29 ноября 2019
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