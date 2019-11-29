За помощь в расследовании ограбления сокровищницы саксонских королей объявлена награда в полмиллиона Евро.

Дерзкое ограбление было совершено 25 ноября в Дрездене. Преступники похитили различные драгоценности, в том числе эфес шпаги, инкрустированный семьюстами семьюдесятью бриллиантами, и королевское жемчужное ожерелье. Немецкий Bild допускал, что стоимость украденного достигает одного миллиарда евро.
2019-11-29T02:11:00+03:00
2019-11-29T02:13:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:11, 29 ноября 2019
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