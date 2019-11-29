За помощь в расследовании ограбления сокровищницы саксонских королей объявлена награда в полмиллиона Евро.

Дерзкое ограбление было совершено 25 ноября в Дрездене. Преступники похитили различные драгоценности, в том числе эфес шпаги, инкрустированный семьюстами семьюдесятью бриллиантами, и королевское жемчужное ожерелье. Немецкий Bild допускал, что стоимость украденного достигает одного миллиарда евро.