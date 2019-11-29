Жителя Нидерландов, на девять лет запершего детей на ферме, обвинили в сексуальном насилии.

По данным местных СМИ, он держал детей в собачьей конуре. 67-летнему Геррит-Яну вменяется в насилие над двумя из трех своих старших детей, пол, возраст и имена которых не раскрываются. В прокуратуре Нидерландов отметили, что эти люди давно ушли от Геррит-Яна и не жили с ним на ферме. Всего у обвиняемого, по данным СМИ, десять детей: старший сын от первого брака не общается с ним 30 лет, еще трое старших детей ушли из семьи в год переезда на ферму, остальные шестеро жили с отцом фактически в заточении. ДНК-экспертиза подтвердила, что обвиняемый является отцом всех шести человек, обнаруженных на ферме.
2019-11-29T02:09:00+03:00
2019-11-29T02:10:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 29 ноября 2019
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