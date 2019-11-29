Президент Чехии Милош Земан выступил против тюремного заключения коммунистических лидеров Чехословакии.

В интервью пражскому телеканалу «Баррандов» Земан сказал, что для людей, возраст которых превышает 90 лет, тюремное заключение теряет смысл. Ранее в Чехии возбудили уголовные дела против 97-летнего бывшего генсека Компартии Чехословакии Милоша Якеша, 95-летнего экс-председателя правительства ЧССР Любомира Штроугала и 89-летнего экс министра внутренних дел Чехословакии Вратислава Вайнара. Они обвиняются в злоупотреблении служебными полномочиями разрешив применение огнестрельного оружия против граждан, пытавшихся перейти границу ЧССР с целью попасть на Запад.
2019-11-29T02:07:00+03:00
2019-11-29T02:08:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 29 ноября 2019
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