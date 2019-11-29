Штаб Алексея Навального нашел коттеджный поселок, где живут депутаты Мосгордумы от «ЕР».

Как говорится в расследовании, служебное жилье семи депутатов расположено в Подмосковье и выдано мэрией Москвы. Авторы выяснили, что эти коттеджи не находятся на балансе Мосгордумы и не стоят на кадастровом учете. Они также установили, что часть коттеджей расположена на территории бывшего дома отдыха «Озёра», где построено несколько десятков таунхаусов.