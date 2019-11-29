Штаб Алексея Навального нашел коттеджный поселок, где живут депутаты Мосгордумы от «ЕР».

Как говорится в расследовании, служебное жилье семи депутатов расположено в Подмосковье и выдано мэрией Москвы. Авторы выяснили, что эти коттеджи не находятся на балансе Мосгордумы и не стоят на кадастровом учете. Они также установили, что часть коттеджей расположена на территории бывшего дома отдыха «Озёра», где построено несколько десятков таунхаусов.
2019-11-29T02:06:00+03:00
2019-11-29T02:06:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 29 ноября 2019
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