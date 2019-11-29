В своем доме в Краснодаре найден мертвым бывший начальник Кущевского РОВД Владимир Финько.

По сведениям «Ъ», на теле Финько имелись следы насильственной смерти. Как отмечает издание, предшественник Финько на посту начальника райотдела полиции Павел Корниенко напрямую обвинял его в покровительстве банде Сергея Цапка. В отношении Финько было возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями, однако вскоре оно было прекращено.
2019-11-29T02:05:00+03:00
2019-11-29T02:05:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 29 ноября 2019
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