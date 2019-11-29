Космический «грузовик» «Прогресс МС-12» сегодня будет отстыкован от МКС.

Как сообщили ТАСС в ЦНИИмаше, отстыковка корабля начнется, когда в Москве будет 13:25. Двигатели «Прогресса» должны включиться на торможение, после чего грузовик войдет в атмосферу и частично сгорит. Падение несгоревших обломков ожидается после 17-ти несудоходной части Тихого океана.
2019-11-29T01:10:00+03:00
2019-11-29T01:10:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:10, 29 ноября 2019
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