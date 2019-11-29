Космический «грузовик» «Прогресс МС-12» сегодня будет отстыкован от МКС.

Как сообщили ТАСС в ЦНИИмаше, отстыковка корабля начнется, когда в Москве будет 13:25. Двигатели «Прогресса» должны включиться на торможение, после чего грузовик войдет в атмосферу и частично сгорит. Падение несгоревших обломков ожидается после 17-ти несудоходной части Тихого океана.