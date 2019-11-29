Вести бизнес в России сегодня сложнее, чем в 90-е.

Такой результат, как передает РБК, показал опрос PwC и аналитического центра НАФИ. 52% опрошенных бизнесменов указали на ухудшение предпринимательских условий, высокие налоги, административные барьеры, ограничивающие законы и отсутствие поддержки со стороны государства.