Вести бизнес в России сегодня сложнее, чем в 90-е.

Такой результат, как передает РБК, показал опрос PwC и аналитического центра НАФИ. 52% опрошенных бизнесменов указали на ухудшение предпринимательских условий, высокие налоги, административные барьеры, ограничивающие законы и отсутствие поддержки со стороны государства.
2019-11-29T01:09:00+03:00
2019-11-29T01:09:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:09, 29 ноября 2019
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