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01:06, 29 ноября 2019

В Басманном суде Москвы начинаются прения сторон по делу экс-министра финансов Подмосковья.

Алексей Кузнецов Обвиняется в хищении более 14 млрд рублей. Судебный процесс начался в конце августа. Кузнецов признал вину, но ущерб не компенсировал и не может рассчитывать на особый порядок рассмотрения дела. Кузнецов был задержан во Франции в 2013 году и в начале 2019-го экстрадирован в Россию, где был заключен под стражу. Семь участников этой преступной группы были ранее осуждены, еще четверо находятся в международном розыске. 7 лет по обвинению в мошенничестве и растрате заочно получила бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах, которая скрывается в США.



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