Упрощенные правила ввода лекарств в оборот вступают сегодня в силу

Согласно новому закону, вместо обязательной сертификации препаратов их производители должны будут предоставлять данные о них в Росздравнадзор. Соответствующие нормы, в частности, содержатся в постановлении правительства. По ним производитель должен будет направить властям документ, подтверждающий качество лекарства, и подтверждение уполномоченного лица компании о том, что препарат соответствует необходимым требованиям. Новые правила также предполагают, что ввод лекарств будет происходить с привлечением испытательных лабораторий при федеральных учреждениях. Исключение составляют имуннобиологические препараты – например, вакцины. Их ввод, как отмечается, должен быть санкционирован надзорным ведомством. Также планируется создать комиссию по качеству подобных препаратов. В нее войдут представители Минздрава, Минпромторга и фармацевтических ассоциаций, а также ведущие эксперты.

В конце сентября правительство утвердило ввоз лекарств, которые не производятся в России. Это произошло на фоне проблем с поставками препарата «Фризиум». Лекарство не внесено в госреестр, в результате чего против родителей больных детей, которым оно требуется, возбуждались уголовные дела. Позже они были закрыты.