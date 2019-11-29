Предварительные слушания по делу о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию пройдут сегодня в московском суде

Крупную партию наркотика обнаружили в 2016 году в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе.

В уголовном деле 4 фигуранта – Андрей Ковальчук, Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов. Им предъявлено обвинение в контрабанде и незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков. Как считает следствие, организатором сорвавшейся поставки был бизнесмен Андрей Ковальчук. Он приобрел почти 400 килограммов кокаина в 2016 году, и привлек к схеме своего старого знакомого Али Абянова, который на тот момент работал завхозом в российском посольстве в Аргентине. Партия наркотиков была расфасована по чемоданам, Абянов обернул их специальной бумагой и заклеил сургучными печатями, как дипломатическую почту. Спрятал в подсобном помещении. Однако вскоре его контракт с посольством закончился, он вернулся в Москву. А сменщик Абянова обнаружил чемоданы, после чего стартовала спецоперация. Вместо кокаина в чемоданы запаковали муку, установили трекеры маршрута и отправили. При попытке получения контрабанды задержали Абянова, а также бизнесменов Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова.

Все фигуранты свою вину отрицают. Их дело будет рассматривать суд присяжных