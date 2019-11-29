В Екатеринбурге расследуют убийство 9-летнего мальчика, из которого, по одной из версий, якобы «изгоняли бесов»

О том, что он мог стать жертвой секты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В свою очередь, «Комсомольская правда» со ссылкой на источники пишет, что ребенка били, чтобы изгнать из него бесов, и засунули ему в рот кляп, от которого он задохнулся. Мать убитого, гражданка Белоруссии, уехала на родину. По некоторым данным, она ранее проходила лечение в психиатрической больнице. Отец мальчика задержан.