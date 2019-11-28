Один из фигурантов «московского дела» сегодня два часа пробыл в неотапливаемом автозаке

Это произошло из-за эвакуации Мещанского суда после сообщения о заложенной бомбе. На заседании суда адвокат Максима Мартинцова Василий Очерет попросил вызвать ему «скорую». Сам Мартинцов сказал, что у него температура из-за ОРВИ и очень болит голова, передает издание «Медиазона». После перерыва на визит врачей судья Ирина Аккуратова объявила, что угрозы жизни нет и продолжила процесс. Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова обвиняют в применении насилия к сотруднику Росгвардии на акции 27 июля.