Экс-глава строительной корпорации НПО «Космос» попросил следствие выплатить долги по зарплате рабочим в 200 миллионов. Обвиняемый в хищении 16 миллиардов рублей Андрей Черняков предложил продать его арестованное имущество. Его стоимость выше суммы долга, сказал ТАСС адвокат фигуранта Руслан Коблев. Черняков обвиняется в хищении кредита у «Банка Москвы». По версии следствия, в 2013 и 2014 годах он не выплачивал в полном объеме заработную плату своим рабочим. Андрей Черняков скрылся, но в 2017 году был задержан в Польше с поддельным румынским паспортом.