Собственник киноцентра «Соловей» пообещал, что в новом здании будет кинотеатр больше и лучше нынешнего

Владелец Вадим Меркин впервые публично объяснил планируемый снос известного кинотеатра. В письме главному редактору «Эха Москвы» и зампреду Общественной палаты Алексею Венедиктову, которое опубликовано на сайте нашей радиостанции, собственник здания утверждает, что его противопожарная безопасность на нуле и это угрожает посетителям. Хотя в том же письме говорится, что Меркин приобрел его с 2007 года. Он утверждает, что функции кинотеатра в новом здании будут сохранены, а площадь кинозалов вырастет более чем вдвое. Ранее в Москве были протесты против сноса киноцентра «Соловей», где хотят построить апартаменты.
2019-11-28T23:01:00+03:00
2019-11-28T23:10:27+03:00
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23:01, 28 ноября 2019
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