Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

Президент США отпраздновал День Благодарения вместе с американскими военнослужащими на авиабазе «Баграм», расположенной севернее Кабула, сообщает агентство «Рейтер». Трамп также встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Американский лидер заявил, что Вашингтон продолжает переговоры с талибами по урегулированию ситуации в стране. В России движение «Талибан» признано террористическим и запрещено.
2019-11-28T22:31:00+03:00
2019-11-28T22:31:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 28 ноября 2019
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