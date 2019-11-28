Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

Президент США отпраздновал День Благодарения вместе с американскими военнослужащими на авиабазе «Баграм», расположенной севернее Кабула, сообщает агентство «Рейтер». Трамп также встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Американский лидер заявил, что Вашингтон продолжает переговоры с талибами по урегулированию ситуации в стране. В России движение «Талибан» признано террористическим и запрещено.