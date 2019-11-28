Большинство предпринимателей – 52% — считают, что вести бизнес в России сегодня сложнее, чем в 90-е

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией PwC и аналитическим центром НАФИ. В нем участвовали тысяча представителей крупного, малого и среднего бизнеса, передает РБК. По словам участников исследования, по сравнению с девяностыми криминала стало меньше, но выросли налоги и уровень коррупции, увеличилось давление со стороны государства.