Большинство предпринимателей – 52% — считают, что вести бизнес в России сегодня сложнее, чем в 90-е

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией PwC и аналитическим центром НАФИ. В нем участвовали тысяча представителей крупного, малого и среднего бизнеса, передает РБК. По словам участников исследования, по сравнению с девяностыми криминала стало меньше, но выросли налоги и уровень коррупции, увеличилось давление со стороны государства.
2019-11-28T22:30:00+03:00
2019-11-28T22:31:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:30, 28 ноября 2019
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