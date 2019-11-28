В Москве у здания Минздрава прошли одиночные пикеты с требованием не мешать врачам, от которых зависят жизни детей

Участники акции пришли к министерству из-за смерти годовалой девочки Насти Орловой, которая не дождалась операции по пересадки почки, пишет «Новая газета». Операцию должен был провести врач-трансплантолог Михаил Каабак, но в октябре он был уволен, и девочку выписали. Это вызвало резонанс в соцсетях и СМИ. Сегодня в Минздраве сообщили, что врач Михаил Каабак приняты в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей с повышением.
2019-11-28T22:29:00+03:00
2019-11-28T23:07:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:29, 28 ноября 2019
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