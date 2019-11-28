В Москве у здания Минздрава прошли одиночные пикеты с требованием не мешать врачам, от которых зависят жизни детей

Участники акции пришли к министерству из-за смерти годовалой девочки Насти Орловой, которая не дождалась операции по пересадки почки, пишет «Новая газета». Операцию должен был провести врач-трансплантолог Михаил Каабак, но в октябре он был уволен, и девочку выписали. Это вызвало резонанс в соцсетях и СМИ. Сегодня в Минздраве сообщили, что врач Михаил Каабак приняты в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей с повышением.