Блогера Илью Варламова собираются привлечь к административной ответственности за незаконную рекламу казино

Комиссия ФАС обнаружила ее в видеоролике от 15 августа под названием «Прогулка с мэром Калининграда», передает «Интерфакс». Сам Варламов в интервью нашей радиостанции сказал, что ему грозит всего лишь небольшой штраф. В решении комиссии ФАС говорится, что оно может быть обжаловано в арбитражном суде.