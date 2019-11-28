Блогера Илью Варламова собираются привлечь к административной ответственности за незаконную рекламу казино

Комиссия ФАС обнаружила ее в видеоролике от 15 августа под названием «Прогулка с мэром Калининграда», передает «Интерфакс». Сам Варламов в интервью нашей радиостанции сказал, что ему грозит всего лишь небольшой штраф. В решении комиссии ФАС говорится, что оно может быть обжаловано в арбитражном суде.
2019-11-28T22:03:00+03:00
2019-11-28T22:04:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:03, 28 ноября 2019
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