Новому фигуранту «московского дела» предъявлено обвинение в нападении на сотрудника Росгвардии

30-летний Сергей Суровцев был задержан сегодня и отказался от показаний. Его опознали по записям с камер видеонаблюдения, сказал «Эху Москвы» его адвокат Василий Кушнир. Василий Кушнир добавил, что завтра Басманный суд Москвы изберет его подзащитному меру пресечения.
2019-11-28T22:02:00+03:00
2019-11-28T22:03:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:02, 28 ноября 2019
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