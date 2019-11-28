Новому фигуранту «московского дела» предъявлено обвинение в нападении на сотрудника Росгвардии

30-летний Сергей Суровцев был задержан сегодня и отказался от показаний. Его опознали по записям с камер видеонаблюдения, сказал «Эху Москвы» его адвокат Василий Кушнир. Василий Кушнир добавил, что завтра Басманный суд Москвы изберет его подзащитному меру пресечения.