Владелец здания киноцентра «Соловей» пообещал, что на том же месте появится новый кинотеатр

По его словам, он будет лучше и больше нынешнего.

Собственник здания на Красной Пресне Вадим Меркин подчеркнул, что принял решение о возобновлении кинопоказов в новом строении после многочисленных протестов москвичей. В прошлом году у «Соловья» проходил митинг за сохранение кинотеатра, на сайте change.org под петицией с теми же требованиями подписались сто тысяч человек, а в этом месяце несколько столичных депутатов подали иск в Тверской суд, чтобы оспорить бездействие властей после решения о сносе центра.

Сегодня же в открытом письме главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову, владелец строения пообещал не просто сохранить кинотеатр, а расширить залы. Он отметил, что если сейчас под кинопоказы предназначено площадь в полторы тысячи квадратных метров, то в новом здании под это запланировано отдать в полтора раза больше.

При этом, собственник исключил возможность возобновления работы в старом строении. Он подчеркнул, что оно не соответствует нормам безопасности, и проведение там массовых мероприятий может привести к серьезной трагедии, подобной пожару в кемеровском торговом центре «Зимняя Вишня».

Тем временем у столичных властей появились к претензии к проекту нового здания. Его концепция уже устарела, — сказали агентству РИА «Новости» в московском комитете по архитектуре и градостроительству. В связи с этим, ведомство планирует возобновить переговоры с девелопером.

Киноцентр «Соловей» работает с 1989-ого года. На его сайте сказано, что он окончательно закроется в этот понедельник.