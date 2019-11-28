В Гонконге тысячи протестующих сегодня вышли на улицы с американскими флагами

У некоторых были плакаты с надписями «Спасибо, мистер Трамп», пишет газета The Los Angeles Times. Президент США Дональд Трамп сегодня подписал два законопроекта по Гонконгу. В первом поддерживаются протесты в китайской автономии, а второй запрещает поставки гонконгской полиции средств, которые могут быть использованы для разгона демонстраций: слезоточивого и перцового газов, резиновых пуль и электрошокеров. Это вызвало недовольство властей Китая.