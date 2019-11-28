Блогер Варламов сообщил, что его не уведомили о возбуждении в отношении него административного дела за рекламу казино

Блогер Илья Варламов сообщил, что его не уведомили о возбуждении в отношении него административного дела за рекламу казино в ролике «Прогулка с мэром Калининграда | Он вам не Кенигсберг!» на Youtube-канале. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Бывают такие замечательные новости, которые узнаешь про себя в интернете. Я не знаю, почему ФАС мне об этом не рассказала», — отметил он.

И.Варламов подчеркнул, что он рекламировал игровые туры казино, расположенного в Риге, а не в Калининграде.

«Со всех сторон потрясающая история. Я вижу, что мне грозит штраф в размере 2500 рублей. Это грустно и обидно, но я постараюсь это пережить», — заключил он.

Комиссия ФАС приняла решение привлечь блогера Илью Варламова к административной ответственности за рекламу казино, которую обнаружили в его ролике о Калининграде на YouTube.