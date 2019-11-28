Главный дизайнер Apple Джонатан Айв покинул компанию

Это сообщает сетевое издание Verge. Уход Айва официально анонсировали летом, без объяснения причин. Джонатан Айв отвечал за дизайн продукции Apple с 1996 года. У него немало поклонников, которые приписывают лично ему дизайн «айфонов», «макбуков» и другой электроники от Apple.