Главный дизайнер Apple Джонатан Айв покинул компанию

Это сообщает сетевое издание Verge. Уход Айва официально анонсировали летом, без объяснения причин. Джонатан Айв отвечал за дизайн продукции Apple с 1996 года. У него немало поклонников, которые приписывают лично ему дизайн «айфонов», «макбуков» и другой электроники от Apple.
2019-11-28T21:01:00+03:00
2019-11-28T21:04:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 28 ноября 2019
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